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«Замылить и продлить конфликт»: Стало известно, как западные страны могут отреагировать на объявленное Путиным перемирие

Политолог Кошкин: западные страны радуются продлению конфликта между РФ и Украиной
Фото: iStock/wind-moon

Фото: iStock/wind-moon

В недавнем интервью изданию Atlantic президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о конфликте на Украине, заявив, что он не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что команда США во главе с Дональдом Трампом изменила свой подход к украинскому кризису, и это позволило России искать такие подходы, которые бы позволили идти по пути устойчивого мира.


«Я думаю, Зеленский сейчас звонит, согласовывает все с руководителем Британии, Франции. Как-то они пытаются отреагировать. С одной стороны, они заявляют, что хотят прийти к урегулированию конфликта, но с другой стороны, затягивают этот процесс», — сказал эксперт.

По словам Кошкина, западные страны стараются быть в контексте предложений США, и публично говорят о необходимости поддержать их, но в реальности делают все возможное, чтобы «замылить» вопрос и праздновать успех в продлении конфликта.

«Сейчас опять-таки в Европе все идет к тому, что западные государства призывают к тотальному вооружению, к подготовке к некой войне против России, но это явно выраженная подготовка к Третьей мировой войне. В это большая опасность, а ООН ничего, к сожалению, сделать не может, потому что это ангажированная под запросы западного мира организация», — объяснил политолог.

Он добавил, что геополитическая обстановка довольна непростая, и конфигурация, которая должна сейчас выстроиться для баланса сил, где Россия занимает достойное место, влияет на ситуацию изменения мировых отношений.

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#трамп
Путин заявил, что Россия должна бороться с теми, кто оправдывает нацизм
29 апреля 2025, 11:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Страна должна бороться с теми, кто оправдывает нацистские преступления, заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
«И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — сказано в приветствии к гостям и участникам историко-документальной выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
Путин подчеркнул, что сегодня наглядно видно, к чему приводит фальсифицирование истории. СССР одержал победу в Великой Отечественной войне 8 мая (9 мая по Москве) ​над немецко-фашистскими захватчиками.

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Депутат допустил, что бойцов КНДР могут задействовать в зоне СВО
Картаполов: военных КНДР могут подготовить к новым задачам
29 апреля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/znm

Северокорейских бойцов после освобождения курского приграничья могут задействовать в зоне спецоперации. Свое мнение на этот счет выразил «Интерфаксу» председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По словам парламентария, все зависит от решения верховного главнокомандующего.
«Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», — пояснил Картаполов.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время бойцы КНДР «готовятся к другим задачам», о которых будет известно позднее.

По мнению Картаполова, было бы правильно пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В минувшую субботу, 26 апреля, российский регион был освобожден от противника при участии бойцов КНДР.

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#украина
#война
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#конфликт
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Два человека погибли при атаке дрона в Белгородской области, сообщил Гладков
29 апреля 2025, 11:10

Фото: istockphoto/N-sky

Атака украинского дрона в Белгородской области унесла жизни двух человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«…К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу», — написал чиновник.
Гладков уточнил, что удар пришелся по машине, в которой было пять человек. Как отметили медики, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Глава региона соболезнует родным и близким погибших. Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории.

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Помощник президента России Николай Патрушев сделал неожиданное заявление о будущем Одессы
Помощник президента России Патрушев: Будущее Одессы не связано с Киевом
29 апреля 2025, 10:38

Фото: iStock/Multipedia

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не связывают свою судьбу с Киевом. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности России претендовать на украинские порты в процессе урегулирования конфликта, пишет ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа, ссылаясь на опыт вхождения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии в состав страны. Он отметил, что жители различных регионов Украины, включая Одессу, имеют право самостоятельно определять свое будущее и не желают подчиняться киевской власти, которую он назвал нелегитимной.

Кроме того, Патрушев напомнил об исторической связи Одессы с Россией, отметив, что город был основан императрицей Екатериной II и более 200 лет служил форпостом России на Черном море. Он также упомянул, что порт Одессы стал хабом для переброски вооружения и базированием морских диверсантов.

Ранее Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военэксперт заявил о рисках после объявленного Путиным перемирия в Дни Победы
Военэксперт Кошкин: объявленное перемирие между РФ и Украиной имеет риски
29 апреля 2025, 10:34

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что Украина, к сожалению, нарушает все перемирия.

«То же произошло с энергетическим перемирием, с пасхальным перемирием, где зафиксировано более пяти тысяч нарушений. Надо учитывать тот факт, что в глобальном масштабе, выстраивая отношения России с США, надо вести работу, которая бы достигла устойчивого мира, и мы открыты к переговорам, но у нас есть требования», — сказал эксперт.

По его словам, риски после объявленного перемирия существуют, но они реально оценены и взвешены.

«Не случайно акцентировал наш президент, что нарушение перемирия в праздники спровоцирует адекватный и эффективный ответ с нашей стороны. В этих условиях мы стараемся решить гуманитарные задачи в том числе, однако именно тут могут поджидать провокационные действия со стороны противника», — отметил Кошкин.

Он добавил, что западные страны хоть и говорят о необходимости прекратить конфликт, действуют строптиво и затягивают процесс.

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