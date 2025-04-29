«Замылить и продлить конфликт»: Стало известно, как западные страны могут отреагировать на объявленное Путиным перемирие

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В недавнем интервью изданию Atlantic президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о конфликте на Украине, заявив, что он не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что команда США во главе с Дональдом Трампом изменила свой подход к украинскому кризису, и это позволило России искать такие подходы, которые бы позволили идти по пути устойчивого мира.
По словам Кошкина, западные страны стараются быть в контексте предложений США, и публично говорят о необходимости поддержать их, но в реальности делают все возможное, чтобы «замылить» вопрос и праздновать успех в продлении конфликта.
Он добавил, что геополитическая обстановка довольна непростая, и конфигурация, которая должна сейчас выстроиться для баланса сил, где Россия занимает достойное место, влияет на ситуацию изменения мировых отношений.
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«Я думаю, Зеленский сейчас звонит, согласовывает все с руководителем Британии, Франции. Как-то они пытаются отреагировать. С одной стороны, они заявляют, что хотят прийти к урегулированию конфликта, но с другой стороны, затягивают этот процесс», — сказал эксперт.
По словам Кошкина, западные страны стараются быть в контексте предложений США, и публично говорят о необходимости поддержать их, но в реальности делают все возможное, чтобы «замылить» вопрос и праздновать успех в продлении конфликта.
«Сейчас опять-таки в Европе все идет к тому, что западные государства призывают к тотальному вооружению, к подготовке к некой войне против России, но это явно выраженная подготовка к Третьей мировой войне. В это большая опасность, а ООН ничего, к сожалению, сделать не может, потому что это ангажированная под запросы западного мира организация», — объяснил политолог.
Он добавил, что геополитическая обстановка довольна непростая, и конфигурация, которая должна сейчас выстроиться для баланса сил, где Россия занимает достойное место, влияет на ситуацию изменения мировых отношений.
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Анастасия Панченко