SHOT: В пригороде Смоленска прогремели взрывы, ПВО сбивает украинские дроны
В пригороде Смоленска прогремели взрывы. Предварительно, ПВО уничтожала украинские дроны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители объяснили, что около 02:30 ночи на юге и юго-востоке города раздалось от трех до четырех громких хлопков. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.
Силы ПВО за три часа уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России
Все указывает на то, что силы противовоздушной обороны сбивали БПЛА ВСУ на подлете к городу. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 декабря воздушная атака ВСУ привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Батайске.
Сейчас специалисты тушат танкер в порту Ростова, который пострадал из-за налета БПЛА. Известно, что имеются погибшие и пострадавшие, хотя их точное количество пока не раскрывается.