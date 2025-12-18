SHOT: В пригороде Смоленска прогремели взрывы, ПВО сбивает украинские дроны

18 декабря 2025, 04:42

Фото: iStock/Krit Suppaudom

В пригороде Смоленска прогремели взрывы. Предварительно, ПВО уничтожала украинские дроны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.





Местные жители объяснили, что около 02:30 ночи на юге и юго-востоке города раздалось от трех до четырех громких хлопков. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.



