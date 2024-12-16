Сестра бойца СВО умерла вслед за ним из-за переживаний: Мать за пару дней потеряла двоих взрослых детей

Фото: iStock/Svetlana Dyachkova
Страшная трагедия произошла в семье жителей Республики Коми в декабре этого года. Мать двоих детей за 9 дней лишилась сына и дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Страшное известие
Сын Светланы из Коми последние месяцы находился в зоне СВО. Вся семья очень переживала за парня и мечтала о его возвращении, но этому не суждено было сбыться. 30 ноября матери сообщили, что ее сын погиб при исполнении приказа.
Фото: iStock/Tomasz Śmigla
До официального уведомления о гибели родственники надеялись, что произошла ошибка и их родной человек жив.
«Дети в шоке, дочь ревет, все ждут что сможем что-то сделать. Надеются, что это неправда. Но увы. День прошел в подтверждениях и в надежде. Теперь нужно думать, как помочь его жене, не родившемуся малышу, родным... Мальчики, миленькие, возвращайтесь живыми!» — делится переживаниями знаковая семьи Елена с корреспондентами KP.RU
Сестра не пережила горя
Фото: iStock/Aleramo
32-летняя Анна была очень близка со своим братом, с которым они росли вместе, и тяжело переживала его службу в зоне специальной военной операции. Известие о его смерти она просто не перенесла. На фоне глубоких переживаний сердце девушки не выдержало и остановилось. Предварительный диагноз врачей — инсульт.
«Анечка, как же так. Ты хотела жить ради детей. Не успели еще твоего брата Тараса похоронить, сразу второй удар. Очень ты за него сильно переживала, даже пинеточки вязала для своей племянницы. Говорила, что ты так себя успокаиваешь и тебе легче. Позавчера еще говорили с тобой, а сегодня уже нет тебя на этом свете. Прости за все. Как такое вынести...», — написала убитая горем Светлана на страничке в социальной сети.
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Похороны с разницей в день
Так случилось, что проживших вместе брата и сестру хоронили с разницей в один день. На прощание собрались родственники, друзья, близкие и даже незнакомые люди. Это событие стало настоящей трагедией для всего поселка.
У безутешной матери осталась одна радость — рождение внучки. В то время, пока Светлана переживала череду смертей в своей семье, жена ее сына находилась в родильном доме и вот-вот должна была родить дочку.
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