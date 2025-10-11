Достижения.рф

Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку России в вопросе СВО

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о продолжении «мощной» поддержки РФ по украинскому вопросу. Об этом он сообщил на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.



Северокорейский лидер подчеркнул, что позиция страны в этом отношении остается ясной и последовательной. Он подтвердил, что КНДР всегда будет поддерживать стремление РФ устранить первопричины конфликта и защитить свой суверенитет.

По его словам, Северная Корея останется на стороне правительства и народа России в соответствии с духом договора, заключенным между Пхеньяном и Москвой.

Лидер КНДР также отметил особое значение визита российской делегации на празднование 80-летия ТПК, расценив это как важный шаг в развитии отношений между правящими партиями двух государств.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на встрече с Медведевым передал привет президенту России Владимиру Путину, назвав его самым дорогим товарищем.

Лидия Пономарева

