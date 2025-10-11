Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку России в вопросе СВО

11 октября 2025, 10:37

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о продолжении «мощной» поддержки РФ по украинскому вопросу. Об этом он сообщил на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.