В Раменском парке в День защитника Отечества соберут гуманитарную помощь

04 февраля 2026, 19:29

Фото: Раменский медиацентр

Раменский парк в преддверии Дня защитника Отечества запускает сбор гуманитарной помощи для военных. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Акция будут проходить 7 февраля с полудня до 16 часов в центральном шатре парка.



«Каждый может внести свой вклад и поддержать тех, кто несёт службу, проявив заботу и внимание через конкретные дела. Ваше участие – это не просто помощь, а знак единства и благодарности», – отметили в администрации.