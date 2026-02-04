В Раменском парке в День защитника Отечества соберут гуманитарную помощь
Раменский парк в преддверии Дня защитника Отечества запускает сбор гуманитарной помощи для военных. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Акция будут проходить 7 февраля с полудня до 16 часов в центральном шатре парка.
«Каждый может внести свой вклад и поддержать тех, кто несёт службу, проявив заботу и внимание через конкретные дела. Ваше участие – это не просто помощь, а знак единства и благодарности», – отметили в администрации.
Собирать будут предметы гигиены, носки, термобельё, перчатки, инструменты, в том числе для ремонта машин, медикаменты и продукты питания.
Полны список необходимых вещей можно найти по ссылке.
Вещи должны быть новыми, медикаменты – новыми и запечатанными. Можно также приносить инструменты, бывшие в употреблении.