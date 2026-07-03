Заочный приговор Смольянинову* по делу о фейках о ВС РФ признали законным
Верховный суд России признал законным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, вынесенный за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В 2023 году Министерство юстиции внесло Смольянинова* в список иностранных агентов, а несколькими месяцами ранее Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
Решение о законности вышеупомянутого приговора подтвердили 2 июля, передает корреспондент «Известий» из зала Московского городского суда. В апреле текущего года актеру назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года. При этом государственный обвинитель в ходе прений запрашивал для фигуранта девять лет и десять месяцев колонии.
Смольянинову* инкриминировали совершение преступления, предусмотренного пунктами «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, — публичное распространение заведомо ложной информации о применении российской армии, совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти. В настоящее время артист находится в международном розыске.
Заочный арест одобрили еще в октябре 2024 года. В феврале этого года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении знаменитости. Также наложили арест на его имущество.
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