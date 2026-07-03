Заочный приговор Смольянинову* по делу о фейках о ВС РФ признали законным

03 июля 2026, 17:40

Суд признал законным приговор Смольянинову* по делу о фейках про армию России

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Верховный суд России признал законным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, вынесенный за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В 2023 году Министерство юстиции внесло Смольянинова* в список иностранных агентов, а несколькими месяцами ранее Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.