Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в начале встречи в Белом доме

21 августа 2025, 09:04

Владимир Зеленский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме. Подробностями он поделился с телеканалом Fox News.





В интервью американский политик рассказал, что как только Зеленский вошел в Овальный кабинет, он обменялся с ним парой фраз, а также пообщался с членами украинской делегации.

«Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу», – пошутил в тот момент он.