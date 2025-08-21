Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в начале встречи в Белом доме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме. Подробностями он поделился с телеканалом Fox News.
В интервью американский политик рассказал, что как только Зеленский вошел в Овальный кабинет, он обменялся с ним парой фраз, а также пообщался с членами украинской делегации.
«Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу», – пошутил в тот момент он.По его словам, таким образом ему удалось снизить напряжение перед началом саммита и создать дружелюбную атмосферу. В ответ на его шутку глава киевского режима улыбнулся.
