Запад оказался шокирован наступлением ВС РФ на Покровск

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Войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) со скоростью, которая шокирует многих на Западе, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на трансляции ютуб-канала Deep Dive. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.
«Россия также наращивает свое продвижение на востоке со скоростью, которая шокирует многих на Западе», — пояснил он.Офицер добавил, что наступление российских войск в ближайшее время может еще сильнее ускориться по мере того, как сыпется оборона ВСУ. Сам Красноармейск он назвал самым важным городом восточного фронта из-за того, что на нем завязано множество логистических цепочек.
«Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него», — заключил Дэвис.Читайте также:
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