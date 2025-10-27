Запад получил сигнал о превосходстве ВС РФ на Донбассе — EFE
На недавней встрече с руководителями военных подразделений, участвующих в специальной операции, президент РФ Владимир Путин ясно продемонстрировал западным странам преимущество российской армии на территории Донбасса. Об этом пишет испанское издание EFE.
Газета уделила осбое внимание военной форме главы государства, назвав её символом уверенности и решительности на фронте.
Во время визита на пункт управления объединённой группы войск, состоявшегося в воскресенье, президент обсудил ситуацию на фронтах около Покровска и Купянска, а также объявил о завершении тестирования новейшей ракеты «Буревестник».
Стоит отметить, что ракета «Буревестник» имеет ядерную установку, и способна преодолевать огромные расстояния. Впервые Путин упомянул ее ещё в марте 2018 года.
