27 октября 2025, 01:42

EFE: Путин отправил Западу сигнал о полном контроле над ситуацией на Донбассе

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

На недавней встрече с руководителями военных подразделений, участвующих в специальной операции, президент РФ Владимир Путин ясно продемонстрировал западным странам преимущество российской армии на территории Донбасса. Об этом пишет испанское издание EFE.