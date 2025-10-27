ВСУ атаковали жилой массив в Донецке, есть пострадавшие
Вооруженные силы Украины ударили по Донецку беспилотниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Согласно полученной информации, один из беспилотных летательных аппаратов прилетел в многоквартирный дом, расположенный на территории Ленинского района. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.
Кроме того, корреспондент информагентства заявил, что над Донецком прогремело несколько взрывов, характерных для работы систем противовоздушной обороны.
Позже появились сведения об еще одной атаки ВСУ. Под ударом оказался Буденновский район, где после прилета беспилотника начался пожар в жилом доме. Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о попытке ВСУ атаковать регион с помощью беспилотников.
Читайте также: