ВСУ атаковали жилой массив в Донецке, есть пострадавшие

27 октября 2025, 00:22

ТАСС сообщило о пострадавших в результате атаки ВСУ на Донецк

Фото: istockphoto / Iulianna Est

Вооруженные силы Украины ударили по Донецку беспилотниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.