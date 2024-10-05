Запад рассматривает раздел Украины по модели ФРГ и ГДР

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Запад рассматривает разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что такой сценарий обсуждается в западных внешнеполитических кругах уже большее 18 месяцев.
По сведениям, полученным журналистами, такое разделение подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.
Днём ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев задуматься над признанием территориальных потерь. В качестве исторического примера он привёл опыт советско-финской войны.
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По сведениям, полученным журналистами, такое разделение подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.
Днём ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев задуматься над признанием территориальных потерь. В качестве исторического примера он привёл опыт советско-финской войны.
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Анастасия Чинкова