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Западные страны постепенно начинают принимать идею капитуляции Украины и готовы к мирным переговорам на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.
В статье отмечается, что на саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии, запланированный на июнь, не прибудут лидеры ключевых мировых держав — России, Китая и США. Среди самых известных участников будут канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, осторожные заявления о необходимости переговоров с Россией звучат в основном от западных политиков.
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«Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — не позволить западным союзникам открыто заговорить о перемирии», — пишет Гаек.
По его словам, осторожные заявления о необходимости переговоров с Россией звучат в основном от западных политиков.
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Артем Кузьмин