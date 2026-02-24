Западные СМИ написали о первом межконтинентальном истребителе-бомбардировщике у России
Россия первой создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. В этом качестве журналисты Military Watch Magazine (MWM) называют Су-34.
В публикации говорится, что он сегодня считается самым дальнобойным тактическим боевым самолётом в мире. Его радиус и дальность полёта сопоставляются с показателями ряда стратегических бомбардировщиков, что даёт широкие возможности — от длительного патрулирования до ударов на большой глубине.
MWM отмечает, что три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000 теоретически обеспечивают Су-34 межконтинентальную дальность. По оценке издания, без дозаправки самолёт может преодолеть порядка восьми тысяч километров — например, выполнить перелёт по маршруту Москва — Вашингтон. При этом подчёркивается, что такие расчёты сделали для «идеального» профиля полёта — без маневрирования и без боевой нагрузки, поскольку оружие и активные полетные режимы заметно повышают расход топлива.
Также журнал пишет, что потенциал Су-34 может существенно вырасти за счёт новых ракет и модернизации двигательной установки.
Читайте также: