Западные СМИ написали о первом межконтинентальном истребителе-бомбардировщике у России

24 февраля 2026, 14:49

MWM: РФ первая в мире создала истребитель-бомбардировщик Су-34

Фото: istockphoto/Alex-S

Россия первой создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. В этом качестве журналисты Military Watch Magazine (MWM) называют Су-34.