Западные СМИ написали о первом межконтинентальном истребителе-бомбардировщике у России

MWM: РФ первая в мире создала истребитель-бомбардировщик Су-34
Фото: istockphoto/Alex-S

Россия первой создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. В этом качестве журналисты Military Watch Magazine (MWM) называют Су-34.



В публикации говорится, что он сегодня считается самым дальнобойным тактическим боевым самолётом в мире. Его радиус и дальность полёта сопоставляются с показателями ряда стратегических бомбардировщиков, что даёт широкие возможности — от длительного патрулирования до ударов на большой глубине.

MWM отмечает, что три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000 теоретически обеспечивают Су-34 межконтинентальную дальность. По оценке издания, без дозаправки самолёт может преодолеть порядка восьми тысяч километров — например, выполнить перелёт по маршруту Москва — Вашингтон. При этом подчёркивается, что такие расчёты сделали для «идеального» профиля полёта — без маневрирования и без боевой нагрузки, поскольку оружие и активные полетные режимы заметно повышают расход топлива.

Также журнал пишет, что потенциал Су-34 может существенно вырасти за счёт новых ракет и модернизации двигательной установки.

Никита Кротов

