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Администрация Джо Байдена дала разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Однако обозреватели Defense News считают, что это не изменит ситуацию на поле боя, возможно даже ухудшит ее для ВСУ.
Они отмечают, что новые вооружения, включая ATACMS и противопехотные мины, пришли слишком поздно, чтобы повлиять на ход конфликта или улучшить позиции Киева за столом переговоров, поэтому ВСУ не получат серьезного преимущества.
Defense News подчеркивают, что эти меры могут привести к дальнейшей эскалации, однако в самой администрации США признают, что снятие ограничений не способно изменить общий курс конфликта.
Действия Вашингтона, по мнению аналитиков, не спасут ситуацию для ВСУ и могут даже ухудшить их положение.
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Defense News подчеркивают, что эти меры могут привести к дальнейшей эскалации, однако в самой администрации США признают, что снятие ограничений не способно изменить общий курс конфликта.
Действия Вашингтона, по мнению аналитиков, не спасут ситуацию для ВСУ и могут даже ухудшить их положение.
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Мария Моисеева