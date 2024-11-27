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Для контрнаступления ВСУ Киеву необходимо призвать на службу как минимум 1,8 миллиона человек и еще больше для удержания захваченных территорий. Об этом украинскому телеканалу «Киев 24» рассказал боевик ВСУ Евгений Иевлев.
«Для того, чтобы контрнаступать, нас должно быть, по старым учебникам, хотя бы в три раза больше, чем врага. Против нас сосредоточено 600-700 тысяч людей. То есть нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать», — сказал собеседник.
Перед этим обозреватели издания American Thinker предположили, что ждет Украину, когда конфликт закончится.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет поставленных целей.
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Никита Кротов