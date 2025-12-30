Достижения.рф

Гладков: ВСУ нанесли массовые удары по автомобилям мирных жителей

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками по Белгородской области — под удары попали автомобили мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



По его данным, в селах Бессоновка и Вознесеновка после атак БПЛА по машинам пострадали двое мужчин, сейчас они находятся в больницах. В селе Белянка FPV-дрон ударил по трактору. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени, его доставляют в областную клиническую больницу.

Кроме того, на дороге Грушевка — Пятницкое в Волоконовском округе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину госпитализировали, женщина, находившаяся в машине, погибла.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нанесли удар БПЛА по машине с эвакуировавшимися жителями Северска.

Никита Кротов

