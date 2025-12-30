В Польше увидели мир на горизонте

30 декабря 2025, 16:56

Туск заявил о близком мире на Украине

Фото: istockphoto/reflection_art

Урегулирование конфликта на Украине уже приближается, а боевые действия могут завершиться в относительно короткие сроки. Такое заявление в эфире TVP сделал польский премьер Дональд Туск.





Ранее, 26 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что разрешение конфликта на Украине близко.





«Мир уже на горизонте, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться», — добавил Туск.