«Некому удерживать»: в ВСУ раскритиковали командование после потери Угледара

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Украинское командование раскритиковал один из боевиков ВСУ, пишет издание «Страна».
«Если всех пацанов «класть» в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет удерживать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — процитировали боевика журналисты.
Он добавил, что удерживать Угледар в течение длительного времени было бы весьма сложно.
Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии людям сложно выполнять поставленные задачи, в том числе, из-за отношения со стороны командования. Кроме того, военнослужащая теробороны упомянула важную проблему в ВСУ.
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