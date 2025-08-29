Западные СМИ заявили о секретном производстве БПЛА на Украине

29 августа 2025, 14:21

Politico: немецкий концерн производит БПЛА на секретных объектах на Украине

Фото: istockphoto/bbsferrari

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems налаживает выпуск дронов на закрытых площадках на Украине, пишет Politico со ссылкой на интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.