Западные СМИ заявили о секретном производстве БПЛА на Украине

Politico: немецкий концерн производит БПЛА на секретных объектах на Украине
Фото: istockphoto/bbsferrari

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems налаживает выпуск дронов на закрытых площадках на Украине, пишет Politico со ссылкой на интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.



По его словам, объёмы украинского производства удалось увеличить с 40 до 80 аппаратов в месяц, тогда как немецкие заводы выпускают около 120 дронов ежемесячно.

Издание отмечает, что компания распределяет производства по разным площадкам на Украине, чтобы снизить риск ударов по своим объектам. Российская сторона, в свою очередь, считает поставки оружия Украине препятствием для урегулирования конфликта и вовлечением стран НАТО в боевые действия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут рассматриваться как законная цель для России; в Кремле также предупреждали, что наращивание военной помощи Запада будет иметь негативные последствия и не способствует переговорам.

Никита Кротов

