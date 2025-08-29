Западные СМИ заявили о секретном производстве БПЛА на Украине
Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems налаживает выпуск дронов на закрытых площадках на Украине, пишет Politico со ссылкой на интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.
По его словам, объёмы украинского производства удалось увеличить с 40 до 80 аппаратов в месяц, тогда как немецкие заводы выпускают около 120 дронов ежемесячно.
Издание отмечает, что компания распределяет производства по разным площадкам на Украине, чтобы снизить риск ударов по своим объектам. Российская сторона, в свою очередь, считает поставки оружия Украине препятствием для урегулирования конфликта и вовлечением стран НАТО в боевые действия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут рассматриваться как законная цель для России; в Кремле также предупреждали, что наращивание военной помощи Запада будет иметь негативные последствия и не способствует переговорам.
