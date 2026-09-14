Западных военных призвали брать пример с РФ

14 сентября 2026, 08:34

WSJ отметила темпы разработки российских «Гераней-5» и «Бандеролей»

Фото: iStock/vadimrysev

Аналитик Катерина Бондар заявила, что российские военные ускорили путь от испытаний новых вооружений до их серийного выпуска. По её оценке, этот опыт заслуживает внимания со стороны армий западных стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal.





Газета пишет, что реактивные беспилотники «Герань-5» и крылатые ракеты «Бандероль» отражают способность ВС России быстро внедрять новые технические решения. Эксперты обратили внимание на темпы разработки и сравнительно невысокую стоимость таких систем.



По данным собеседников издания, новые аппараты получили электронное оборудование для поиска объектов и противодействия перехвату. Авторы материала считают, что развитие подобных средств дало Москве преимущество перед Украиной и странами НАТО.





«На Западе Россию часто недооценивают, хотя она способна очень быстро пройти путь от замысла и эксперимента до производства», — сказала Бондар.