Кирилл Серебренников продал квартиру на Пречистенке
Режиссёр Кирилл Серебренников, живущий в Берлине с 2022 года, расстался со своей последней недвижимостью в России. Он продал двухкомнатную квартиру в Хамовниках, где ранее находился под домашним арестом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Жильё площадью 44 квадратных метра расположено на пятом этаже исторического дома 1785 года постройки на Пречистенке. Высота потолков в квартире достигает 3,5 метра. SHOT оценивает её рыночную цену примерно в 45 млн рублей.
Дом стоит рядом с усадьбой героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Серебренников владел квартирой свыше 20 лет и сохранил её после переезда в Германию. По информации канала, сделка прошла без публичных объявлений о продаже.
В 2017 году следствие предъявило бывшему художественному руководителю «Гоголь-центра» обвинение по делу о хищении средств, выделенных Министерством культуры на проект «Платформа». Суд признал Серебренникова и его коллег виновными в хищении 128,9 млн рублей. В 2020 году режиссёр получил три года условного лишения свободы.
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