Кирилл Серебренников продал квартиру на Пречистенке

14 сентября 2026, 08:30

Кирилл Серебренников (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Режиссёр Кирилл Серебренников, живущий в Берлине с 2022 года, расстался со своей последней недвижимостью в России. Он продал двухкомнатную квартиру в Хамовниках, где ранее находился под домашним арестом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.