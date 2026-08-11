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Запуганный угрозами подросток пошел на страшное преступление

Подросток поджег АЗС в Электростали по указанию неизвестных
Фото: iStock/Михаил Руденко

Заправочная колонка загорелась на АЗС в подмосковной Электростали из-за 15-летнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.



Школьник совершил поджог по указанию неизвестных, выдавших себя за сотрудников правоохранительных и налоговых органов. Злоумышленники написали юноше в мессенджере и убедили его, что заправка принадлежит террористам и финансирует ВСУ. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности они склонили несовершеннолетнего к преступлению.

Огонь оперативно потушили работники АЗС, которые затем вызвали полицию. Личность поджигателя быстро установили и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

Волк призвала граждан н незамедлительно прекращать любое общение при попытках вовлечения в противоправные действия и сообщать об этом в полицию.

Лидия Пономарева

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