Запуганный угрозами подросток пошел на страшное преступление

11 августа 2026, 09:24

Подросток поджег АЗС в Электростали по указанию неизвестных

Фото: iStock/Михаил Руденко

Заправочная колонка загорелась на АЗС в подмосковной Электростали из-за 15-летнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.