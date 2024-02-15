Запущенные по Белгороду ракеты могли быть сербского производства - фото

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Ракеты, которыми из чешских РСЗО RM-70 Vampire ВСУ обстреляли Белгород, были скорее всего сербского производства. Если судить по внешнему виду обломков, это были 122-миллимитровые реактивные снаряды ER Grad 2000 (G2000).
Происхождение ракет выдаёт характерный цвет самого снаряда и форма стабилизаторов. Если это действительно сербские ракеты, пишут авторы телеграм-канала, то надо передать большой привет президенту Сербии Александру Вучичу. Он не раз заявлял, что его страна не поставляет оружие и боеприпасы на Украину, а препятствовать реэкспорту он якобы не в состоянии. Вот только как это объяснить родным четырёхмесячной малышки, убитой «братскими» осколками вместе с мамой...
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