Депутат раскритиковал слова Зеленского о желании добиться извинений от России
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы придётся просить прощения.
В беседе с РИА Новости 17 сентября Шеремет заявил, что слова Зеленского «выглядят как фарс», и что сам глава киевского режима «подло умолчал» о том, что, по мнению российского парламентария, именно бывший комик является виновником спровоцированного на территории республики военного конфликта и должен нести за это ответственность.
Шеремет добавил, что если и говорить о просьбах прощения, то с ними нужно обратиться к ветеранам Великой Отечественной войны. По его словам, они не могли вообразить, что в Европе и на Украине вновь возродится нацизм, против которого многие отдали силы и жизни.
Ранее, 16 сентября, в интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что россияне будут просить прощения, и призвал западные страны меньше думать о собственных интересах и возможных отношениях с Россией и больше — об Украине.
