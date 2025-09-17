Депутат раскритиковал слова Зеленского о желании добиться извинений от России

17 сентября 2025, 17:38

Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского, что России придется извиняться

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы придётся просить прощения.