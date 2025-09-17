Достижения.рф

Депутат раскритиковал слова Зеленского о желании добиться извинений от России

Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского, что России придется извиняться
Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы придётся просить прощения.



В беседе с РИА Новости 17 сентября Шеремет заявил, что слова Зеленского «выглядят как фарс», и что сам глава киевского режима «подло умолчал» о том, что, по мнению российского парламентария, именно бывший комик является виновником спровоцированного на территории республики военного конфликта и должен нести за это ответственность.

Шеремет добавил, что если и говорить о просьбах прощения, то с ними нужно обратиться к ветеранам Великой Отечественной войны. По его словам, они не могли вообразить, что в Европе и на Украине вновь возродится нацизм, против которого многие отдали силы и жизни.

Ранее, 16 сентября, в интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что россияне будут просить прощения, и призвал западные страны меньше думать о собственных интересах и возможных отношениях с Россией и больше — об Украине.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0