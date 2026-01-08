08 января 2026, 22:23

РИА Новости: кладбища боевиков ВСУ разрастаются страшными темпами на Украине

Фото: istockphoto/Mykhaylo Palinchak

Кладбища, на которых хоронят боевиков ВСУ, быстро расширяются. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.





Как рассказал собеседник агентства, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова. Журналисты отметили, что оно увеличивается «страшными темпами» и сейчас выглядит как три больших поля, тогда как еще недавно было значительно меньше.





«Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», — говорится в материале.