РИА Новости: кладбища боевиков ВСУ разрастаются страшными темпами на Украине
Кладбища, на которых хоронят боевиков ВСУ, быстро расширяются. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Как рассказал собеседник агентства, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова. Журналисты отметили, что оно увеличивается «страшными темпами» и сейчас выглядит как три больших поля, тогда как еще недавно было значительно меньше.
«Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», — говорится в материале.
В основном, как заявил собеседник, на кладбище хоронят военных ВСУ из подразделений, дислоцированных в Харькове, в том числе 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Также он добавил, что среди захоронений есть могилы участников неонацистских подразделений.