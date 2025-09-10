Защита россиянки заявила, что она влюбилась в украинца и не планировала воевать

10 сентября 2025, 10:01

Фото: iStock/DmyTo

В России задержали женщину, пытавшуюся вступить в одно из украинских вооруженных формирований. Разведчики ВС РФ обнаружили россиянку всего в 100 метрах от позиций Вооруженных сил Украины, где она могла незаконно пересечь границу с РФ. Защита виновной утверждает, что она не намеревалась участвовать в вооруженном конфликте, пишет РИА Новости.