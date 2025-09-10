Защита россиянки заявила, что она влюбилась в украинца и не планировала воевать
В России задержали женщину, пытавшуюся вступить в одно из украинских вооруженных формирований. Разведчики ВС РФ обнаружили россиянку всего в 100 метрах от позиций Вооруженных сил Украины, где она могла незаконно пересечь границу с РФ. Защита виновной утверждает, что она не намеревалась участвовать в вооруженном конфликте, пишет РИА Новости.
Сообщается, что россиянка влюбилась в украинского военнослужащего и искала с ним встречи, а не планировала воевать на стороне Украины. Судебные материалы показывают, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете в июле 2023 года. Несмотря на предложение вступить в украинское вооруженное формирование и пройти подготовку, она заявила, что цель заключалась лишь во встрече с любимым человеком.
Ей предъявили обвинение, и сейчас она находится в следственном изоляторе. Расследование продолжается, включая проверку поддельных документов. Напомним, что ранее девушка прошла пятимесячную подготовку по стрельбе и минно-взрывному делу на территории Казахстана.
