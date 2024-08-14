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В городе Судже Курской области произошел инцидент с участием украинских военнослужащих. Они незаконно проникли в закрытый супермаркет и начали забирать товары с прилавков.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно информации канала, в момент происшествия бойцы ВСУ снимали себя на видео, которое впоследствии было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как военные в закрытом магазине наполняют тележки различными товарами. В публикации также отмечается, что в группе захватчиков был заметен шеврон с флагом США на груди одного из операторов.
Информация о дате съемки видео не предоставлена. Ранее сообщалось, что среди украинских военнослужащих, действующих в Курской области, находятся польские, грузинские и другие западные наемники.
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«ВСУ мародерят в Судже, грабят супермаркет и радостно публикуют видео», — говорится в сообщении канала.
Информация о дате съемки видео не предоставлена. Ранее сообщалось, что среди украинских военнослужащих, действующих в Курской области, находятся польские, грузинские и другие западные наемники.
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Елена Перлова