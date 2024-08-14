Алаудинов: над Курской областью не была замечена авиация боевиков ВСУ

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Авиация боевиков ВСУ не была замечена над Курской областью, доложил в эфире «России 1» генерал-майор Апты Алаудинов. Офицер отметил, бойцы получали данные о том, что в их направлении движутся вертолеты противника.
«…Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты», — сказал Алаудинов.Ранее Алаудинов докладывал, что в Курскую область заходили приблизительно 12 тысяч украинских неонацистов. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что во вражеских рядах, судя по речи, были иностранные наемники. В частности, упоминалась французская, английская и польская речь.
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