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Отказался выполнять приказ Сырского: почему комбриг ВСУ Ишкулов не пошел на Курскую область

14 августа 2024, 20:29
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

СК РФ признал командира 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, однако за шесть дней до украинской атаки на российский регион его сняли с занимаемой должности за отказ от выполнения нереальной задачи.
Что это была за задача и участвовал ли Ишкулов в нападении ВСУ на Курскую область разбирается редакция «Радио 1».

Ишкулов стал главным фигурантом дела о нападении на Курскую область




12 августа СК РФ сообщил, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из 22-й ОМБ и 80-й ОДШБ ВСУ.

В связи с этим фигурантами уголовного дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.

Ишкулова сняли с должности комбрига 31 июля


29 июля бойцы 80-й ОДШБ ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому, где выступили против снятия своего командира Эмиля Ишкулова.

«Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — говорят военные на видео.

Позже командование десантно-штурмовых войск ВСУ подтвердило, что Ишкулова хотят снять с должности, однако тогда сообщили, что он уходит на повышение. Сам же Ишкулов эту информацию опроверг.

«Ну как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность – заместителя начальника разведки. Мне сказали: «Тебе, наверное, надо отдохнуть», — заявил тогда Ишкулов.

Причины снятия Ишкулова с должности


Украинский ресурс Deep State тогда предположил, что вероятной причиной снятия с должности Ишкулова стал его отказ выполнять задание, которое было заведомо невыполнимым. Он тогда фактически подтвердил информацию о том, что его сняли за отказ выполнять нереальную задачу, поставленную главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что меня снимают. Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи», – сказал Ишкулов.

Сейчас уже становится понятно, что за невыполнимая задача стояла перед комбригом. Скорее всего, речь шла именно о наступательной операции на Курскую область.

80-я ОДШБ ВСУ эвакуировалась из Курской области из-за потерь


Накануне стало известно, что командование 80-й ОДШБ ВСУ попросило украинский Генштаб разрешить эвакуироваться бойцам из Курской области из-за серьезных потерь в личном составе и технике.

По информации на сегодняшний день, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были все-таки выведены из российского региона.

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Подполье: от удара по порту Одессы погибли военные ВСУ, в том числе иностранцы
14 августа 2024, 20:56

Фото: istockphoto/aapsky

По военному складу в порту Одессы нанесли удар, в результате которого погибли иностранные боевики и силы ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его данным, сейчас место ЧП оцепила СБУ.
«Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — рассказал Лебедев, отметив, что речь идет о военном складе и военнослужащих.
Он добавил, что к месту прилета пускают только машины скорой помощи, так как СБУ уже оцепила периметр.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилетом российской ракеты по скоплению живой силы и техники ВСУ.

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Алаудинов: над Курской областью не была замечена авиация боевиков ВСУ
14 августа 2024, 20:29

Фото: istockphoto/N-sky

Авиация боевиков ВСУ не была замечена над Курской областью, доложил в эфире «России 1» генерал-майор Апты Алаудинов. Офицер отметил, бойцы получали данные о том, что в их направлении движутся вертолеты противника.
«…Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты», — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов докладывал, что в Курскую область заходили приблизительно 12 тысяч украинских неонацистов. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что во вражеских рядах, судя по речи, были иностранные наемники. В частности, упоминалась французская, английская и польская речь.

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Киевский режим заявил об идее открыть гуманитарные коридоры в Курской области
Верещук: Киев рассматривает идею об открытии гуманитарных коридоров под Курском
14 августа 2024, 20:22

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Киев рассматривает идею об открытии гуманитарных коридоров в Курской области для эвакуации гражданских. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале.
По ее словам, происходящее в Курской области — операция по созданию якобы безопасной зоны на прилегающей к Украине территории России.

Верещук написала, что украинское правительство раздумывает над «проведением гуманитарных операций» при помощи боевиков ВСУ, открытии гуманитарных коридоров и допуске международных организаций.
«На данный момент проводится подготовка и консультации», — добавила она.
Ранее командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что на территорию Курской области заходили примерно 12 тысяч украинских боевиков, большая часть из которых уже ликвидирована.
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», — доложил Алаудинов.
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#всу
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Стало известно число напавших на Курскую область боевиков ВСУ
Алаудинов: в Курскую область заходили примерно 12 тысяч боевиков ВСУ
14 августа 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Olena_Z

На территорию Курской области заходили, примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, большая часть сил противника ликвидирована. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области — прим. ред.), предположительно, около 12 тысяч человек. Значит, везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», — доложил Алаудинов.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы ВС РФ. Отпор боевикам ВСУ также дают Росгвардейцы и пограничники.

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#украина
#новости
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#сво
#всу
#курская область
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Стали известны подробности спасения срочника в Курской области
Боец Святоша рассказал о спасении срочника от огня боевиков ВСУ под Курском
14 августа 2024, 19:33

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Боец ВС РФ с позывным «Святоша» раскрыл подробности спасения солдата-срочника от огня со стороны боевиков ВСУ под Курском. Публикацию «Святоша» сделал в Telegram-канале.
«Связался с матерью, она — к военным, и его буквально вытащили курские волонтеры под прикрытием спецподразделений», — рассказал «Святоша».

Ранее стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.

Украинские радикалы напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#новости
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В МЧС РФ назвали фейком данные о полете Ил-76 над Запорожской областью
14 августа 2024, 19:28

Фото: istockphoto/DmyTo

Данные украинских СМИ о якобы пропаже воздушного судна МЧС РФ над Запорожской областью являются недостоверными, сообщили в пресс-службе.
«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — подчеркнули там.

Спасатели даже сделали скриншот украинской фальшивки. Автор поста с фейковыми данными ссылался на Flightradar. Самолет якобы вылетел из Волгограда.

Ранее российское ведомство сообщало, что большая часть жителей приграничья под Курском отселена в безопасные места. Спасатели уточняли, что за последний день в Тульской, Костромской, Тверской, Московской областях в пунктах временного размещения разместились около 200 человек.

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Украина объявила об эвакуации в Сумской области
Глава МВД Украины Клименко: Киев планирует эвакуацию 183 сел в Сумской области
14 августа 2024, 18:51

Фото: istockphoto/m-gucci

На Украине планируют начать эвакуацию населения из 183 сел в Сумской области, которые граничат с Россией. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем телеграм-канале. По его данным, с пограничных территорий вывезли уже больше 20 тысяч человек.
«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей», — написал он.
Ранее военный эксперт Александр Иванников заявил, что Сумская область хуже других регионов поддерживает режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Именно поэтому свое нападение на Курскую область киевское командование решило провести с территории Сум.

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Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье
14 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилётом российской ракеты по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее о взрывах, сопровождаемых сиренами воздушной тревоги также сообщали местные паблики, но подробностей не приводили. По словам Рогова, взрыв характеризовали как «мощный и объёмный».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, кроме подконтрольной Киеву части Запорожской области, воздушная тревога звучит также на территории Днепропетровской области.

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Куряне рассказали о спешном оставлении домов из-за жестокости солдат ВСУ
14 августа 2024, 17:15

Фото: istockphoto/blinow61

Жители Курской области вынуждены были спешно покидать свои дома, опасаясь за свои здоровье и жизни. Причиной этого была жестокость и бесчеловечность военнослужащих ВСУ.
Об этом сами куряне рассказывают следователям СК РФ, которые продолжают вести работу с переселенцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. Граждане, пострадавшие от действий украинских националистов, делятся с сотрудниками ведомства свидетельствами жестокости военных ВСУ, из-за которых приходилось буквально убегать из своих домов вместе с детьми, без всякого имущества, так как существовала реальная угроза жизни.

В ведомстве отметили, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, Следком также уделяет внимание вопросам их юридического сопровождения и решения социально-бытовых проблем.

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