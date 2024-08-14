Отказался выполнять приказ Сырского: почему комбриг ВСУ Ишкулов не пошел на Курскую область

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СК РФ признал командира 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, однако за шесть дней до украинской атаки на российский регион его сняли с занимаемой должности за отказ от выполнения нереальной задачи.
Что это была за задача и участвовал ли Ишкулов в нападении ВСУ на Курскую область разбирается редакция «Радио 1».
12 августа СК РФ сообщил, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из 22-й ОМБ и 80-й ОДШБ ВСУ.
В связи с этим фигурантами уголовного дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.
29 июля бойцы 80-й ОДШБ ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому, где выступили против снятия своего командира Эмиля Ишкулова.
Украинский ресурс Deep State тогда предположил, что вероятной причиной снятия с должности Ишкулова стал его отказ выполнять задание, которое было заведомо невыполнимым. Он тогда фактически подтвердил информацию о том, что его сняли за отказ выполнять нереальную задачу, поставленную главкомом ВСУ Александром Сырским.
Сейчас уже становится понятно, что за невыполнимая задача стояла перед комбригом. Скорее всего, речь шла именно о наступательной операции на Курскую область.
Накануне стало известно, что командование 80-й ОДШБ ВСУ попросило украинский Генштаб разрешить эвакуироваться бойцам из Курской области из-за серьезных потерь в личном составе и технике.
По информации на сегодняшний день, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были все-таки выведены из российского региона.
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Ишкулов стал главным фигурантом дела о нападении на Курскую область
12 августа СК РФ сообщил, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из 22-й ОМБ и 80-й ОДШБ ВСУ.
В связи с этим фигурантами уголовного дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.
Ишкулова сняли с должности комбрига 31 июля
29 июля бойцы 80-й ОДШБ ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому, где выступили против снятия своего командира Эмиля Ишкулова.
«Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — говорят военные на видео.Позже командование десантно-штурмовых войск ВСУ подтвердило, что Ишкулова хотят снять с должности, однако тогда сообщили, что он уходит на повышение. Сам же Ишкулов эту информацию опроверг.
«Ну как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность – заместителя начальника разведки. Мне сказали: «Тебе, наверное, надо отдохнуть», — заявил тогда Ишкулов.
Причины снятия Ишкулова с должности
Украинский ресурс Deep State тогда предположил, что вероятной причиной снятия с должности Ишкулова стал его отказ выполнять задание, которое было заведомо невыполнимым. Он тогда фактически подтвердил информацию о том, что его сняли за отказ выполнять нереальную задачу, поставленную главкомом ВСУ Александром Сырским.
«Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что меня снимают. Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи», – сказал Ишкулов.
Сейчас уже становится понятно, что за невыполнимая задача стояла перед комбригом. Скорее всего, речь шла именно о наступательной операции на Курскую область.
80-я ОДШБ ВСУ эвакуировалась из Курской области из-за потерь
Накануне стало известно, что командование 80-й ОДШБ ВСУ попросило украинский Генштаб разрешить эвакуироваться бойцам из Курской области из-за серьезных потерь в личном составе и технике.
По информации на сегодняшний день, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были все-таки выведены из российского региона.
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Элина Позднякова