«Заставляли рыть окопы и пить водку»: суд расторг контракт уроженца Дании с Минобороны

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev
Суд признал недействительным контракт единственного в ВС РФ уроженца Дании с Минобороны России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Датчанин заявил, что подписал документ, не зная русского языка и не подозревая, что окажется на СВО.
По данным издания, иностранец приехал в Россию летом 2023 года, спасаясь от «неолиберальных ценностей» Европы. Осенью у него стал подходить к концу срок пребывания в стране, в МВД ему не отвечали, и датчанин по совету знакомых решил устроиться на работу в Минобороны.
Отмечается, что, подписывая контракт, европеец не знал об отправке на СВО, а отнести документ переводчику ему не разрешили. В итоге, по его словам, он оказался на фронте, где рыл окопы и против своей воли пил водку.
Датчанин заявил, что даже подготовил письмо президенту в надежде на помощь. В нем же он написал, что все равно мечтает остаться в России и открыть свою картинную галерею.
По информации издания, заседание прошло в закрытом формате, суд занял сторону иностранца и признал контракт недействительным.
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Отмечается, что, подписывая контракт, европеец не знал об отправке на СВО, а отнести документ переводчику ему не разрешили. В итоге, по его словам, он оказался на фронте, где рыл окопы и против своей воли пил водку.
Датчанин заявил, что даже подготовил письмо президенту в надежде на помощь. В нем же он написал, что все равно мечтает остаться в России и открыть свою картинную галерею.
По информации издания, заседание прошло в закрытом формате, суд занял сторону иностранца и признал контракт недействительным.
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Данил Пономарев