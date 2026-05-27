27 мая 2026, 13:28

Политолог Дудчак: ЕС пытается указать РФ на ее место

Удар ВС РФ по представительству Евросоюза в Киеве стал бы верным решением. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Напомним, 25 мая МИД РФ сообщил, что российские силы переходят к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве. В этой связи сотрудникам дипломатического корпуса было рекомендовано в ближайшее время покинуть территорию украинской столицы.



Однако представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Европейский союз не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение министерства иностранных дел Российской Федерации, пишут argumenti.ru.





«ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, ЕС нарастит военную поддержку Украины», — приводит издание слова Хиппер.

«А чего это европейцы вдруг засуетились? Испугались, что по ним может что-то прилететь? Так их поэтому заранее и предупредили. Сохраните себя, не высовывайтесь. И почему‑то европейские дипломаты решили, что туда, где они находятся, бить нельзя. Это наглость высочайшего уровня. Они России будут рассказывать, куда бить, куда не бить, и что такое эскалация», — сказал эксперт.