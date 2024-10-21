Завод «Кремний Эл» в Брянске восстанавливают после атаки дрона ВСУ

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После атаки украинских дронов на заводе «Кремний Эл» в Брянске возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщили 21 октября на сайте предприятия. Один из крупнейших заводов микроэлектроники в России подвергся атаке БПЛА ночью 19 октября.
Удар пришелся по производственным и административным корпусам завода. В результате этого нарушилось энергоснабжение, а также пострадали объекты, обеспечивающие спецэнергетикой.
Сотрудники завода, используя свои возможности, пытаются устранить последствия взрывов и пожаров. Главная задача сейчас — как можно скорее возобновить выпуск электронных изделий, чтобы выполнить планы.
Директор Олег Данцев рассказал, что сейчас строители оценивают возможность восстановления повреждений.
Напомним, 19 октября украинские дроны нанесли удар по зданию. В ту ночь ПВО в Брянской области уничтожили более десяти беспилотников, три из которых были реактивными. Один из них попал в заводское здание, что привело к возгоранию.
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«Производственные процессы были приостановлены», — говорится в сообщении
Сотрудники завода, используя свои возможности, пытаются устранить последствия взрывов и пожаров. Главная задача сейчас — как можно скорее возобновить выпуск электронных изделий, чтобы выполнить планы.
Директор Олег Данцев рассказал, что сейчас строители оценивают возможность восстановления повреждений.
Напомним, 19 октября украинские дроны нанесли удар по зданию. В ту ночь ПВО в Брянской области уничтожили более десяти беспилотников, три из которых были реактивными. Один из них попал в заводское здание, что привело к возгоранию.
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Лия Мурадьян