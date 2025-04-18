Заявление губернатора Ленобласти о переносе систем РЭБ оказалось фейком

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать морской порт Оля в Астраханской области, чтобы нарушить экспорт зерна и грузов в Иран и другие страны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что это была первая попытка Киева с начала специальной военной операции (СВО).