Заявление губернатора Ленобласти о переносе систем РЭБ оказалось фейком

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Заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе оказалась фейком. Об этом пишет Лента.ру.
В минувшую среду в Сети начало распространяться заявление чиновника на тему переноса техники РЭБ из Калининграда в Ленобласть. В постах утверждалось, что Дрозденко якобы опроверг заявление калининградских депутатов о перемещении средств РЭБ в связи с их высокой радиоактивностью и опасностью для здоровья граждан.
В качестве подтверждения этих сведений была приведена восьмисекундная видеозапись, на которой запечатлён фрагмент обращения Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики Ленобласти. Руководитель говорит, что в случае возникновения конфликта с Евросоюзом, Калининград первым примет удар, поэтому местные военные должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ.
На самом деле распространившаяся видеозапись является дипфейком. На кадрах заметно неестественное движение губ и бровей вместе с несоответствием темпу речи, а также слабая мимика и интонация.
В качестве основы для создания дипфейка было использовано видеообращение Дрозденко, 11 марта опубликованное на его официальной странице во ВКонтакте. В этом ролике он благодарит президента России Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днём воинской славы.
К слову, никаких заявлений о переносе систем РЭБ не было представлено ни в официальном Telegram-канале губернатора Ленинградской области, ни в канале администрации региона, ни на её странице во Вконтакте и ни на официальном сайте.
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В качестве подтверждения этих сведений была приведена восьмисекундная видеозапись, на которой запечатлён фрагмент обращения Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики Ленобласти. Руководитель говорит, что в случае возникновения конфликта с Евросоюзом, Калининград первым примет удар, поэтому местные военные должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ.
На самом деле распространившаяся видеозапись является дипфейком. На кадрах заметно неестественное движение губ и бровей вместе с несоответствием темпу речи, а также слабая мимика и интонация.
В качестве основы для создания дипфейка было использовано видеообращение Дрозденко, 11 марта опубликованное на его официальной странице во ВКонтакте. В этом ролике он благодарит президента России Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днём воинской славы.
К слову, никаких заявлений о переносе систем РЭБ не было представлено ни в официальном Telegram-канале губернатора Ленинградской области, ни в канале администрации региона, ни на её странице во Вконтакте и ни на официальном сайте.
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Анастасия Чинкова