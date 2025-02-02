Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Речь журналиста Такера Карлсона о диктаторстве Владимира Зеленского говорит о подготовке США снять его с поста президента. Об этом пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале.
«Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (так Зеленского называет Дубинский)», — заявил депутат.
При этом политик выразил готовность дать интервью Такеру Карлсону, в котором пообещал рассказать о реальной картине в стране. Также Дубинский назвал себя единственным в политике Украины политзаключенный, ведущим борьбу против режима Зеленского. Александр Дубинский сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
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