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Президент Франции Эммануэль Макрон за последние сутки сделал сразу два громких заявления, которые могут обозначить поворотный момент в западной риторике по Украине, пишет Pravda.Ru.
«Во-первых, Макрон открыто заявил, что Франция передала Киеву всё, что могла, и дальнейшее увеличение военной помощи невозможно. Во-вторых — и, возможно, более важно — он отметил, что даже в Киеве начинают осознавать невозможность возвращения всех утраченных территорий», — говорится в статье.
Автор считает, что подобные заявления Макрона звучат как сигнал трезвого пересмотра ожиданий. Кроме того, европейские страны постепенно начинают отходить от абсолютной поддержки Украины к осторожному, выверенному прагматизму.
По данным издания, страны Европы начали ощущать пределы своих возможностей и начали всё чаще говорить о том, что конфликт необходимо урегулировать с помощью дипломатии. Отмечается, что Европа не сможет без поддержки США действовать в формате войны на истощение.
Тем временем доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что именно США могли потребовать от Макрона изменения риторики.
«США могут требовать от Макрона, чтобы он преподносил суждения, которые будут вести к мирному решению украинского кризиса и не будут сильно контрастировать с теми усилиями, которые предпринимает администрация президента США Дональда Трампа», — сказал Коньков.
Он подчеркнул, что прежняя риторика Макрона не соответствовала реальности. Теперь же от него требуется только одно — не мешать, — уверен эксперт.
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