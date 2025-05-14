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Заявления Макрона могут обозначить поворотный момент в риторике по Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон за последние сутки сделал сразу два громких заявления, которые могут обозначить поворотный момент в западной риторике по Украине, пишет Pravda.Ru.
«Во-первых, Макрон открыто заявил, что Франция передала Киеву всё, что могла, и дальнейшее увеличение военной помощи невозможно. Во-вторых — и, возможно, более важно — он отметил, что даже в Киеве начинают осознавать невозможность возвращения всех утраченных территорий», — говорится в статье.

Автор считает, что подобные заявления Макрона звучат как сигнал трезвого пересмотра ожиданий. Кроме того, европейские страны постепенно начинают отходить от абсолютной поддержки Украины к осторожному, выверенному прагматизму.

По данным издания, страны Европы начали ощущать пределы своих возможностей и начали всё чаще говорить о том, что конфликт необходимо урегулировать с помощью дипломатии. Отмечается, что Европа не сможет без поддержки США действовать в формате войны на истощение.

Тем временем доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что именно США могли потребовать от Макрона изменения риторики.

«США могут требовать от Макрона, чтобы он преподносил суждения, которые будут вести к мирному решению украинского кризиса и не будут сильно контрастировать с теми усилиями, которые предпринимает администрация президента США Дональда Трампа», — сказал Коньков.

Он подчеркнул, что прежняя риторика Макрона не соответствовала реальности. Теперь же от него требуется только одно — не мешать, — уверен эксперт.

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Глава МИД Франции дерзко высказался о России
Глава МИД Франции Барро: перекрытие доходов схватит Россию за горло
14 мая 2025, 16:00

Фото: istockphoto/SimonLukas

США с Евросоюзом должны задушить российскую экономику санкциями, заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Дипломата цитирует агентство Reuters.
«Перекрытие источников доходов «схватит» Россию за горло», — прокомментировал Барро, говоря об американском санкционном проекте.
Перед этим стало известно, что в Евросоюзе согласовали 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что он будет утвержден 20 мая. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в пакет войдут новые рестрикции. По заявлениям источников, он будет одним из самых слабых.

Коллективный запад пытается давить на Россию на протяжении нескольких лет. Российские власти отмечали, что своими действиями западные страны наносят ущерб мировой экономике.

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Правозащитники обсуждают в Екатеринбурге реабилитацию участников боевых действий
14 мая 2025, 12:59

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Московской области.
Совет проходит в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Он посвящён соблюдению и защите прав участников и ветеранов боевых действий. Темы сегодняшнего заседания касаются медицинской помощи и реабилитации.
«Качественная медицинская помощь и реабилитация участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья. Это особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», – сказала Фаевская.
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В первый день работы участники координационного совета возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Затем омбудсмены посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где узнали о технологиях социальной реабилитации, которые используют в учреждении. После экскурсии обсудили нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации участников СВО и их семей.

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К омбудсмену Подмосковья за год поступило более 3 тысяч обращений
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В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции
Депутат Слуцкий: Состав делегации на переговорах в Стамбуле будет назван вечером
14 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

Состав российской делегации на переговорах в Турции будет назван вечером. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет Telegram-канал SHOT.
Слуцкий не стал раскрывать, станет ли он сам участником переговорного процесса. Депутат допустил, что на переговорах в Стамбуле стороны могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», который был предложен Владимиром Зеленским.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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ВС России освободили Михайловку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Михайловки в ДНР
14 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/macky_ch

Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, группировка войск «Центр» также нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад противника и бригады морской пехоты в районах 8 населенных пунктов. ​Уточняется, что ВСУ потеряли более 525 ​солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Астролог дал прогноз на переговоры РФ и Украины в Стамбуле
Астролог Зак: 15 мая — идеальный день для российско-украинских переговоров
14 мая 2025, 11:26

Фото: iStock/FabrikaCr

15 мая станет идеальным днем для проведения переговоров между Россией и Украиной, поскольку Луна в Стрельце будет сопутствовать успешному решению важных вопросов. Об этом рассказал астролог и таролог Борис Зак.
«Анализ этого дня в контексте гороскопа Российской Федерации показывает, что день несёт стране успехи в деловых переговорах, особенно связанных с общением с зарубежными партнёрами. День удачен для подписания официальных бумаг и повышения престижа страны в глазах влиятельных лиц», — рассказал Зак в беседе с Life.ru.

Он отметил, что 15 мая стоит проявить сдержанность, так как Луна будет в оппозиции к Юпитеру, а это создаст атмосферу эмоциональных всплесков и недовольства, что может характеризовать поведение Владимира Зеленского.

При этом таро-расклад показал, что отношения между Москвой и Киевом начнут улучшаться именно с 15 мая, однако процесс этот будет небыстрым. Однако США еще несколько лет будут пытаться давить на Россию, чтобы загнать в положение подчинения.

Также астролог, ссылаясь на расклад Таро, отметил, что вопрос с присутствием президента РФ Владимира Путина ещё окончательно не решён, однако работа в этом направлении идёт. При этом дополнительный расклад показал, что присутствие российского лидера на переговорах в Стамбуле никак не отразится на их промежуточном итоге.

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