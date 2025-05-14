Макрон оценил шансы конфискации активов России

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Замороженные активы России в Европе не могут быть конфискованы из-за отсутствия юридических рамок. Запад должен предотвратить возврат активов в Россию в случае ослабления санкционного режима, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — признался Макрон, отвечая на вопрос о конфискации активов РФ.Он подчеркнул, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.
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По его словам, ключевой задачей является сохранение активов до момента урегулирования конфликта, после чего их можно будет использовать для восстановления украинской экономики.
«Сначала мы должны обеспечить их (активов) сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут», — заявил лидер Франции.Замороженные Евросоюзом, Канадой, США и Японией активы РФ оцениваются примерно в $300 млрд.
Ранее сообщалось, что бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано», в том числе Анатолия Чубайса.
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