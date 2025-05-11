Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Кертен осудил заявление премьера Соединенного Королевства Кира Стармера об антироссийских санкциях для давления на президента Владимира Путина.
«Россия нам не враг», — написал Кертен в соцсетях.Перед этим Кир Стармер заявлял, что вводит антироссийские санкции, чтобы усилить давление на Путина.
В минувшую пятницу британская сторона ввела рестрикции против 101 судна, якобы связанного с РФ, против страховой фирмы «Согласие», трейдеров из Гонг-Конга, якобы причастных к операциям с энергоносителями России. Подобный шаг раскритиковал российский посол в Великобритании Андрей Келин.
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