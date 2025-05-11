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Швейцарский МИД ознакомился с предложением президента России Владимира Путина к Киеву, но никак его не комментирует. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — сказано в материале.
Перед этим стало известно о предложении Путина возобновить диалог с Украиной в Стамбуле, 15 мая. Российский лидер подчеркивал, что РФ настроена на серьезные переговоры с Украиной. По его словам, Россия «никогда не отказывалась от диалога».
Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Позже он воспользовался военным положением на Украине и узурпировал власть.
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