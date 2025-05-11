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Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Киевом

МИД Швейцарии ознакомился с предложением Путина о переговорах с Киевом
Фото: istockphoto/Michael Derrer Fuchs

Фото: istockphoto/Michael Derrer Fuchs

Швейцарский МИД ознакомился с предложением президента России Владимира Путина к Киеву, но никак его не комментирует. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — сказано в материале.

Перед этим стало известно о предложении Путина возобновить диалог с Украиной в Стамбуле, 15 мая. Российский лидер подчеркивал, что РФ настроена на серьезные переговоры с Украиной. По его словам, Россия «никогда не отказывалась от диалога».

Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Позже он воспользовался военным положением на Украине и узурпировал власть.

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Кертен осудил заявление Стармера об антироссийских санкциях
11 мая 2025, 19:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Кертен осудил заявление премьера Соединенного Королевства Кира Стармера об антироссийских санкциях для давления на президента Владимира Путина.
«Россия нам не враг», — написал Кертен в соцсетях.
Перед этим Кир Стармер заявлял, что вводит антироссийские санкции, чтобы усилить давление на Путина.

В минувшую пятницу британская сторона ввела рестрикции против 101 судна, якобы связанного с РФ, против страховой фирмы «Согласие», трейдеров из Гонг-Конга, якобы причастных к операциям с энергоносителями России. Подобный шаг раскритиковал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

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Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях
Ле Пен: поведение Макрона похоже на подготовку к войне
11 мая 2025, 18:56

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.
По ее заверению, это демонстрирует неопределенность в поведении, которую Макрон проявляет в отношении украинского конфликта. Ле Пен добавила, что французский лидер ставит себя в положение воителя, в то время как Париж должен взять на себя роль посредника в обеспечении мира на Украине.

«Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — заключила лидер фракции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Стало известно содержание беседы Путина и Эрдогана
Кремль: Путин и Эрдоган обсудили предложение России о переговорах с Украиной
11 мая 2025, 18:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, где обсудили предложение РФ о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Турецкий лидер поддержал российскую инициативу и заявил о готовности не только предоставить площадку для переговоров, но и посодействовать в организации переговоров ради достижения мира. В ходе беседы глава российского государства поделился впечатлениями о прошедших в Москве торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы и международных встречах в эти дни.

Уточняется, что президенты России и Турции выразили готовность к расширению проектов в различных областях.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

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Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
Миронов: Зеленский хочет заставить РФ прекратить СВО без переговоров по существу
11 мая 2025, 18:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить РФ прекратить СВО без переговоров — для сохранения собственной власти. Об этом сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
По мнению политика, предводитель киевского режима и его кураторы не хотят мира, а лишь временной передышки. Однако российский лидер Владимир Путин не дает и не даст им этого сделать, отметил Миронов.

Он заключил, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Ахматовцы» уничтожили ВСУ при попытке боевиков зайти в Белгородскую область
11 мая 2025, 18:00

Фото: istockphoto/N-sky

Танкисты спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских боевиков, пытавшихся зайти в Белгородскую область со стороны Сумской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Оптима.
«Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — пояснил военнослужащий.
Он добавил, что боевикам пыталась помочь французская боевая машина, но была атакована беспилотниками. Бойцы ВС РФ действовали в составе группы «Север», заключил Оптима.

Президент России Владимир Путин объявлял перемирие по случаю 80-летия Победы. Режим тишины действовал до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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