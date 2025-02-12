Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вынужден признать, что граждане Украины устали от конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому журналу Economist.
«Люди устают. Энергия угасает», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров. При этом в России такое заявление восприняли без энтузиазма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не обсуждала вопрос обмена своей территории и не будет этого делать.
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