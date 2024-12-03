Владимир Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своём Телеграм-канале, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ему самые тяжёлые участки фронта.
«Кураховское и покровское направления остаются наиболее сложными», — обратил внимание Владимир Зеленский.
Ранее главком Вооружёнными силами Украины Александр Сырский подчеркнул недостаточную подготовку украинских офицеров на служебном совещании с участием руководителей подразделений Генштаба ВСУ, командирами частей и начальниками учебных центров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ольга Енгалычева