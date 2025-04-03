Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным территориям

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям. Об этом он сообщил в ходе встречи с предпринимателями в Черниговской области, пишут местные СМИ.
Киев никогда не признает утраченные территории российским, эта одна из красных линий. Однако если получится найти компромисс, чтобы возвращение территорий было осуществлено со временем и путём дипломатии, то Украина готова пойти на это, поскольку это станет единственным верным путём, отметил политик.
Вместе с тем, Зеленский убеждён, что «справедливый мир» наступит только тогда, когда Украине будут возвращены все территории.
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Вместе с тем, Зеленский убеждён, что «справедливый мир» наступит только тогда, когда Украине будут возвращены все территории.
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Анастасия Чинкова