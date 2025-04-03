Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным территориям

Новую песню певицы Аллы Пугачевой, которая повествует о диалоге матери и погибшего на войне сына, нужно проверить на дискредитацию СВО. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.