В Минобороны высказались о последствиях отключения терминалов Starlink для ВС РФ в зоне СВО

17 февраля 2026, 21:10

МО РФ: отключение Starlink не сказалось на управлении войсками и БПЛА

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Отключение терминалов Starlink не отразилось на работе системы управления российскими подразделениями в зоне спецоперации. Об этом заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил в комментарии ВГТРК.