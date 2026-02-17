В Минобороны высказались о последствиях отключения терминалов Starlink для ВС РФ в зоне СВО
Отключение терминалов Starlink не отразилось на работе системы управления российскими подразделениями в зоне спецоперации. Об этом заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил в комментарии ВГТРК.
По его словам, в районе проведения СВО терминалы не функционируют уже около двух недель, однако это никак не сказалось ни на темпах, ни на результативности применения российских беспилотников. Криворучко отметил, что находящиеся на вооружении ВС РФ средства связи и управления позволяют стабильно обмениваться данными по защищённым, закрытым каналам.
1 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на территории страны отключили неавторизованные терминалы спутниковой связи Starlink. Украинские СМИ допускали, что эти ограничения могут затронуть и работу беспилотников ВСУ.
Ранее в Госдуме прокомментировали блокировку Starlink на линии фронта.
