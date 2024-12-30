Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине своим указом

Закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года на Украине подписал Владимир Зеленский. Теперь в крупных больницах спецкомиссии будут оценивать состояние здоровья человека, а также его возможности. Об этом информируют обозреватели украинского издания «Зеркало недели».