Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине своим указом

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Закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года на Украине подписал Владимир Зеленский. Теперь в крупных больницах спецкомиссии будут оценивать состояние здоровья человека, а также его возможности. Об этом информируют обозреватели украинского издания «Зеркало недели».
По предположениям, в комиссиях будут осуществлять свою работу свыше 4,3 тысячи медиков.
При этом МСЭК для детей останется, а те, кто получил инвалидность ранее, сохранят свой статус.
Члены новых комиссий будут пользоваться некой Международной классификацией функционирования, ограничений здоровья и жизнедеятельности.
Врачи будут выборочно получать пациента, но никто не будет знать, кто конкретно будет заниматься им. Таким образом власти хотят исключить коррупцию, заключили авторы.
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При этом МСЭК для детей останется, а те, кто получил инвалидность ранее, сохранят свой статус.
Члены новых комиссий будут пользоваться некой Международной классификацией функционирования, ограничений здоровья и жизнедеятельности.
Врачи будут выборочно получать пациента, но никто не будет знать, кто конкретно будет заниматься им. Таким образом власти хотят исключить коррупцию, заключили авторы.
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Никита Кротов