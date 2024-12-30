Зеленский объявил о ​важном решении США для поддержки ​Украины 30 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о готовящемся важном решении правительства США, которое касается поддержки Украины. Объявление ожидается 30 декабря.
Зеленский подчеркнул, что речь идет о крупном пакете помощи, направленном на укрепление украинской обороны и стабилизацию фронта.
Помощь, как ожидается, будет включать поставки вооружения, которые помогут сохранить жизни украинских военнослужащих.
Ранее президент анонсировал несколько кадровых решений, направленных на укрепление работы правительства в условиях текущих вызовов. Он также отметил, что Киев продолжает активно работать с партнерами в Европе и Европейской комиссией для поддержания стабильности в энергетической сфере страны.
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«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — указал Зеленский.
Помощь, как ожидается, будет включать поставки вооружения, которые помогут сохранить жизни украинских военнослужащих.
Ранее президент анонсировал несколько кадровых решений, направленных на укрепление работы правительства в условиях текущих вызовов. Он также отметил, что Киев продолжает активно работать с партнерами в Европе и Европейской комиссией для поддержания стабильности в энергетической сфере страны.
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Мария Моисеева