Зеленский может превратить Украину в колонию США

Чиновники из окружения президента США Дональда Трампа тайно встречались в Киеве с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко*, которые являются политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех депутатов Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.