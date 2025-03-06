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Зеленский может превратить Украину в колонию США

Азаров: Зеленский превратит Украину в колонию США при заключении сделки
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский сделает Украину колонией США, если подпишет договор о редкоземельных металлах. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».
«Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский — ред.) превращает Украину в колонию», — считает Азаров.

Однако, по его словам, если Зеленский и подпишет данное соглашение с Вашингтоном, то оно не будет легитимным, так как глава киевского режима уже превысил срок своих полномочий.

Азаров отметил, что рано или поздно власть на Украине перейдет к законно избранным лицам, которые смогут в любой момент эту сделку разорвать.

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#зеленский
Военкор Пегов честно рассказал об обстановке в Курской области
Военкор Пегов: Обстановка в Курской области по-прежнему остается крайне сложной
06 марта 2025, 11:16

Фото: iStock/vadimrysev

Военная ситуация в Курской области является сложной, однако инициатива остается на стороне ВС РФ. Об этом говорится в публикации проекта российского военкора Семена Пегова War Gonzo.
«С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление. В целом, обстановка продолжает оставаться крайне сложной», — написал Пегов в своем Telegram-канале.

Однако, по его словам, инициатива в Курской области продолжает оставаться за армией России.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» написал, что 5 марта ВС РФ начали новую фазу контрнаступления в российском приграничье. Так, издание сообщает об успешных действиях российских бойцов по освобождению Курской области в феврале текущего года. Однако отмечается, что, несмотря на все неудачи, ВСУ не собираются добровольно оставлять оккупированную территорию России.

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Армия России начала новую фазу контрнаступления в Курской области
Рыбарь: ВС РФ начали с 5 марта новую фазу контрнаступления в Курской области
06 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия России начала новую фазу наступления в Курской области 5 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
По данным канала, в феврале российские военные добились существенных успехов в операции по освобождению территорий российского приграничья. Десант ВС РФ сумел проломить оборону в Свердликово и зашел на территорию Сумской области на рубеже Журавка-Новенькое.

«5 марта в Курской области началась очередная фаза контрнаступления российских войск», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на все неудачи февраля, противник не прекращает попыток атаковать российские территории и сокращать свое присутствие на Курской земле.

Добавляется, что в освобожденных населенных пунктах Курской области российские военные продолжают находить тела мирных жителей, замученных до смерти украинскими боевиками.

За последние несколько дней российские силы зачистили и освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.

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Ухудшение обстановки для ВСУ в Курской области, бои под Суджей, освобождение села Привольное: последние новости СВО
06 марта 2025, 10:05

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска активно наступают на Купянском, Покровском и Угледарском направлениях, освобождая населённые пункты и нанося удары по позициям ВСУ. На Херсонском и Запорожском участках продолжаются ожесточённые бои, сопровождающиеся обстрелами и атаками дронов. На Покровском фронте ВСУ пытаются контратаковать, но сталкиваются с потерями из-за ударов российской артиллерии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают активное наступление в приграничных районах Курской области, вытесняя ВСУ с их позиций. В лесных массивах на границе Курской и Сумской областей подразделения ВС РФ продвинулись вперед, вытеснив ВСУ за пределы села Новенькое. В районе Журавки продолжаются бои, в то время как позиции украинских сил в Басовке подвергаются интенсивным обстрелам. На левом берегу реки Локня установлено полное господство российских войск, а передовые группы достигли реки Малая Локня.

В ЕС подготовили неприятный сюрприз для Украины
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Поселок Локня, расположенный между Лебедевкой и Никольским, частично контролируется российскими войсками. В Лебедевке продолжаются интенсивные бои за восточную окраину, где противник пока сохраняет свои позиции. В то же время Вооруженные силы России наступают на село Малая Локня с северной и юго-западной сторон, продвигаясь через лесные массивы к северо-востоку от населенного пункта. На восточном фланге продолжается операция по зачистке Черкасского Поречного.

Южнее Суджи ситуация для ВСУ резко ухудшается. В Куриловке и прилегающих районах завершена операция по ликвидации остатков украинских соединений, что позволило уничтожить еще одну линию снабжения противника.


Херсонское направление


На Херсонском направлении российские вооруженные силы обстреливали позиции противника в районе Антоновки и Львово. В ответ украинские войска 34 раза атаковали села на левом берегу Днепра, в результате чего двое местных жителей получили ранения. В Новой Каховке обстрелы привели к повреждению четырех многоквартирных домов.

Фото: iStock/IherPhoto

Запорожское направление


На Запорожском участке продолжаются ожесточенные бои в районе Пятихаток. ВСУ перебрасывают подкрепления к Лобковому и Степовому, усиливая свои оборонительные позиции. Российские войска пытаются продвигаться к Щербакову, но сталкиваются с сопротивлением. Противник активно использует дроны для атак на гражданскую инфраструктуру: в Чубаревке беспилотник поразил подстанцию, оставив несколько сел без электричества.

Угледарское направление


На Угледарском направлении Министерство обороны России сообщило об освобождении села Привольное. В течение последних суток линия фронта между Привольным и Бурлацким была стабилизирована. Сражения переместились в район Вольного Поля и опорных пунктов, расположенных между ним и Шевченко. Бои за контроль над Днепроэнергией продолжаются, а в районе Константинополя сохраняется позиционное противостояние.

БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани
БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани


Купянское направление


На Купянском направлении отмечены значительные успехи, где укрепление позиций и объединение плацдармов создают угрозу окружения Купянска. В Торецке и Часов Яре бои продолжаются в позиционном формате, что усложняет контроль над ключевыми участками.


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#операция
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Беженка рассказала о немецких военных в Новогродовке
Беженка Махатенко: в Новогродовке были замечены немецкие солдаты
06 марта 2025, 09:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецкие военные присутствовали в освобожденной Новогродовке в ДНР летом 2024 года. Об этом рассказала беженка Елена Махатенко, ее слова приводит РИА Новости.
«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — рассказала женщина.

По ее словам, немецкие военные иногда укреплялись на позициях, а порой просто приезжали и смотрели, где можно остаться и укрепиться.

На сегодняшний день неизвестно, были это кадровые военные ФРГ или наемники, которые также были замечены в Часов Яре и на других участках фронта.

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Стало известно о тайных встречах соратников Трампа с оппонентами Зеленского
Politico: команда Трампа обсудила с оппозицией Зеленского выборы на Украине
06 марта 2025, 08:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Чиновники из окружения президента США Дональда Трампа тайно встречались в Киеве с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко*, которые являются политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех депутатов Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
«Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве», — говорится в статье.

Уточняется, что чиновники из окружения Трампа встретились с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*.

По данным издания, речь шла о проведении президентских выборов на Украине. При этом отмечается, что оппоненты Владимира Зеленского позиционируют себя как людей, с которыми американцам можно легко найти общий язык.

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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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