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Владимир Зеленский сделает Украину колонией США, если подпишет договор о редкоземельных металлах. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».
«Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский — ред.) превращает Украину в колонию», — считает Азаров.
Однако, по его словам, если Зеленский и подпишет данное соглашение с Вашингтоном, то оно не будет легитимным, так как глава киевского режима уже превысил срок своих полномочий.
Азаров отметил, что рано или поздно власть на Украине перейдет к законно избранным лицам, которые смогут в любой момент эту сделку разорвать.
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