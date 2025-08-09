Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа для обсуждения обмена территориями

09 августа 2025, 01:39

Помощник президента РФ Ушаков подтвердил дату переговоров с США по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Трамп анонсировал встречу в социальной сети, а помощник Путина Юрий Ушаков официально подтвердил эту информацию, сообщают ТАСС и РИА Новости.