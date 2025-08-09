Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа для обсуждения обмена территориями
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Трамп анонсировал встречу в социальной сети, а помощник Путина Юрий Ушаков официально подтвердил эту информацию, сообщают ТАСС и РИА Новости.
В своём заявлении в соцсетях Дональд Трамп уточнил, что детали встречи будут обнародованы позже, но её центральной темой станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
Трамп подчеркнул сложность вопроса, но указал, что этот процесс принесёт пользу обеим сторонам — и Украине, и России. Российская сторона через помощника президента Юрия Ушакова оперативно подтвердила дату и место переговоров, отметив, что подготовка идёт в плановом режиме.
По данным источников Bloomberg, ключевым пунктом обсуждения станет закрепление линии разграничения: Россия сохранит контроль над Крымом и частями Донбасса, а Украина получит назад территории в Харьковской области. Встреча на Аляске станет первым личным контактом лидеров с 2021 года и может завершиться подписанием предварительного меморандума о перемирии.
Читайте также: