Трамп объявил о планах обмена территориями между Россией и Украиной в мирном соглашении
Дональд Трамп заявил, что США предлагают обмен территориями между Россией и Украиной как часть мирного соглашения: Киев уступит часть земель, а Москва вернёт некоторые районы. Президент США подчеркнул, что Владимир Зеленский должен быть готов «что-то подписать» для завершения конфликта.
о время трёхсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме американский лидер подчеркнул, что такой подход «сложен, но выгоден обеим сторонам», добавив, что детали будут обнародованы «сегодня или завтра».
Особое внимание президент США уделил позиции Владимира Зеленского, заявив: «Зеленский должен быть готов что-то подписать». По данным источников Bloomberg, это подразумевает либо получение специальных полномочий от Верховной Рады, либо проведение референдума для легитимации соглашения.
Контекст переговоров включает подготовку встречи Трампа с Владимиром Путиным, которая, по неподтверждённым данным, может состояться в ОАЭ, Венгрии или Италии в ближайшие недели.
