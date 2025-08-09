Трамп объявил о планах обмена территориями между Россией и Украиной в мирном соглашении

09 августа 2025, 01:31

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп заявил, что США предлагают обмен территориями между Россией и Украиной как часть мирного соглашения: Киев уступит часть земель, а Москва вернёт некоторые районы. Президент США подчеркнул, что Владимир Зеленский должен быть готов «что-то подписать» для завершения конфликта.