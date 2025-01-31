49 украинских БПЛА перехвачены над российскими регионами за ночь

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За ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью — 25 аппаратов. Также в Волгоградской области было уничтожено восемь беспилотников, шесть — в Курской области, четыре — в Ярославской области.
Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова