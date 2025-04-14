Зеленский наконец признал, что Украина не может вернуть потерянные земли

Владимир Зеленский
Украинский конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью NBC News.
«Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трёхсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать всё. И это на сегодня понятная ситуация», — заявил Зеленский.
Он также выразил уверенность, что Россия через США и некоторые другие страны будет давить на Украину для признания утерянных в ходе конфликта территорий российскими. Однако Киев, по словам главы киевского режима, никогда не согласится на это и в будущем все равно вернет свои земли.
«Мы вернём. Когда и как — я сегодня сказать не могу», — подчеркнул Зеленский.
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Элина Позднякова