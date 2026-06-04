Молодой россиянин проведет в тюрьме 22 года за подготовку теракта против военного
Воронежский областной суд вынес приговор 22-летнему Арсению Королю. Его признали виновным в государственной измене и подготовке теракта, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Молодой человек проведет в заключении 22 года. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима.
По данным следствия, в феврале 2024 года Король установил контакт с иностранной террористической организацией, прошел обучение по обращению со взрывчаткой и по заданию кураторов вел наблюдение за автомобилем российского военнослужащего для последующего подрыва. Преступление удалось предотвратить сотрудникам ФСБ, которые изъяли самодельное взрывное устройство.
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